Филатов обсудил с президентом Американского еврейского конгресса ситуацию в Украине

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

"Я хотел узнать, все ли у вас хорошо - ввиду сложившейся ситуации", - сказал Розен.

Со своей стороны, мэр Днепра поблагодарил президента международного объединения за неравнодушие к событиям вокруг Украины.

"Спасибо за то, что в такие непростые времена наши друзья не забывают о нас. Для меня очень ценно, что господин Розен выражает нам свою моральную поддержку", - отметил Борис Филатов.