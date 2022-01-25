Філатов обговорив з президентом Американського єврейського конгресу ситуацію в Україні

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

"Я хотів дізнатися, чи все у вас добре - зважаючи на ситуацію, що склалася", - сказав Розен.

Зі свого боку, мер Дніпра подякував президенту міжнародного об’єднання за небайдужість до подій довкола України.

"Дякую за те, що в такі непрості часи наші друзі не забувають про нас. Для мене є дуже цінним, що пан Розен висловлює нам свою моральну підтримку", - зазначив Борис Філатов.