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Філатов обговорив з президентом Американського єврейського конгресу ситуацію в Україні

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Дніпро, Вівторок 25 січня 2022 11:09
Філатов обговорив з президентом Американського єврейського конгресу ситуацію в Україні Фото: мер Дніпра Борис Філатов (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В понеділок, 24 січня, міський голова Дніпра Борис Філатов відеозв’язком поспілкувався з президентом Американського єврейського конгресу паном Джеком Розеном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

"Я хотів дізнатися, чи все у вас добре - зважаючи на ситуацію, що склалася", - сказав Розен.

Зі свого боку, мер Дніпра подякував президенту міжнародного об’єднання за небайдужість до подій довкола України.

"Дякую за те, що в такі непрості часи наші друзі не забувають про нас. Для мене є дуже цінним, що пан Розен висловлює нам свою моральну підтримку", - зазначив Борис Філатов.

Філатов обговорив з президентом Американського єврейського конгресу ситуацію в Україні

Як повідомлялось, раніше міський голова Дніпра Борис Філатов зустрівся з надзвичайним та повноважним послом держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном. Це була одна з останніх дипломатичних зустрічей пана Ліона на посаді.

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