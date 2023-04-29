Філатов обговорив з президентом Чехії повоєнне відновлення Дніпра

"Немає підстав говорити, що ви просто отримувач допомоги. Це дійсно рівноправна співпраця. Ми бачимо простір для роботи. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Допомагаючи вам, ми навчаємося самі", - зауважив президент Чехії.

Під час розмови також йшлося про те, що Україні вдалося розбити всі оманливі стереотипи, які в Європі довкола неї будувала російська пропаганда. При цьому, досвід, здобутий Україною у цій страшній війні, загартував її і зробив фактично невразливою до будь-яких криз порівняно з іншими європейськими країнами.

"Це дуже почесна місія. Ми цим пишаємося. Після війни в нас є дуже потужні перспективи, я в цьому переконаний. Дякую за допомогу, яку отримує Україна від Чеської Республіки. І я хотів би подякувати пану президенту за принципову позицію щодо нашої країни. За те, що він відверто називає речі своїми іменами. Адже західним партнерам важливо чути правду", - сказав Філатов.

Разом з цим, під час розмови з президентом Чехії мер Дніпра зауважив необхідність розвивати міжмуніципальне партнерство та запропонував Павелу сприяти партнерству Дніпра з одним із потужних міст у республіці.

Після цього делегація вирушила до 118-го будинку на житломасиві Перемога, де 14 січня російська ракета вщент зруйнувала два підʼїзди, вбивши 46 безвинних людей.