Филатов обсудил с президентом Чехии послевоенное восстановление Днепра

Президент Чехии Петр Павел вместе с мэром Днепра Борисом Филатовым посетили разбитую российской ракетой многоэтажку в Днепре и обсудили послевоенное восстановление города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба городского главы Днепра.
"Нет оснований говорить, что вы просто получатель помощи. Это действительно равноправное сотрудничество. Мы видим пространство для работы. Мы будем продолжать поддерживать Украину. Помогая вам, мы учимся сами", - отметил президент Чехии.
Во время разговора также говорилось, что Украине удалось разбить все обманчивые стереотипы, которые в Европе вокруг нее строила российская пропаганда. При этом опыт, полученный Украиной в этой страшной войне, закалил ее и сделал фактически неуязвимой к любым кризисам по сравнению с другими европейскими странами.
"Это очень почетная миссия. Мы этим гордимся. После войны у нас есть очень мощные перспективы, я в этом убежден. Спасибо за помощь, которую получает Украина от Чешской Республики. И я хотел бы поблагодарить господина президента за принципиальную позицию по отношению к нашей стране. За то, что он откровенно называет вещи своими именами. Ведь западным партнерам важно слышать правду", - сказал Филатов.
Вместе с этим, во время разговора с президентом Чехии, мэр Днепра отметил необходимость развивать межмуниципальное партнерство и предложил Павелу содействовать партнерству Днепра с одним из мощных городов в республике.
После этого делегация отправилась в 118-й дом на жилмассиве Победа, где 14 января российская ракета полностью разрушила два подъезда, убив 46 невинных людей.
Напомним, вчера президент Чехии прибыл в Украину вместе со словацкой коллегой.
В этот момент в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Поэтому чешскому президенту вместе с коллегой пришлось пройти к укрытию .
Однако уже сегодня Павел посетил Днепр и вместе с председателем Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком почтил память жертв российской агрессии.
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