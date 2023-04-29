Филатов обсудил с президентом Чехии послевоенное восстановление Днепра

"Нет оснований говорить, что вы просто получатель помощи. Это действительно равноправное сотрудничество. Мы видим пространство для работы. Мы будем продолжать поддерживать Украину. Помогая вам, мы учимся сами", - отметил президент Чехии.

Во время разговора также говорилось, что Украине удалось разбить все обманчивые стереотипы, которые в Европе вокруг нее строила российская пропаганда. При этом опыт, полученный Украиной в этой страшной войне, закалил ее и сделал фактически неуязвимой к любым кризисам по сравнению с другими европейскими странами.

"Это очень почетная миссия. Мы этим гордимся. После войны у нас есть очень мощные перспективы, я в этом убежден. Спасибо за помощь, которую получает Украина от Чешской Республики. И я хотел бы поблагодарить господина президента за принципиальную позицию по отношению к нашей стране. За то, что он откровенно называет вещи своими именами. Ведь западным партнерам важно слышать правду", - сказал Филатов.

Вместе с этим, во время разговора с президентом Чехии, мэр Днепра отметил необходимость развивать межмуниципальное партнерство и предложил Павелу содействовать партнерству Днепра с одним из мощных городов в республике.

После этого делегация отправилась в 118-й дом на жилмассиве Победа, где 14 января российская ракета полностью разрушила два подъезда, убив 46 невинных людей.