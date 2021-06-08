Филатов назвал основные условия для оживления реконструкции парков

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время заседания второй палаты Конгресса местных и региональных властей.

По его словам, наличие комфортных рекреационных зон так же важно, как хорошие дороги и транспорт. В то же время даже для больших и мощных городов фактически невозможно восстанавливать и строить все парки самостоятельно.

Это связано не только с системными проблемами, которые накапливались десятилетиями, но и с давлением и затягиванием процессов некоторыми профильными ведомствами, отметил Филатов.

"Есть проблемы с документацией. Например, мы навели порядок у себя, но потеряли слишком много времени. Обратите, пожалуйста, внимание на Геокадастр, в котором по всей стране собрались "жулики" и взяточники. Мы капитально реконструировали парк Зеленый гай за два года, а документы на него Геокадастр выдавал вдвое дольше. Также есть проблема с документами по линии Минэкологии", - заявил Борис Филатов.

В свою очередь президент ответил, что вопрос с Геокадастром сдвинется.

"Я понял вопрос с Геокадастром. У нас господин Лещенко, он занимается чисткой списка тех "жуликов". Неплохая идея. Если у вас есть список "жуликов", можете обменяться. Ускорять точно будем", - сказал Зеленский.

Также, обсуждая идею строительства парков по всей стране, даже в самых маленьких городках, Борис Филатов отметил, что в Днепре также разделяют по такому принципу.

В частности, в городе уже начали создавать рекреационные зоны для каждого микрорайона - чтобы люди имели возможность отдыхать у своих домов, а не ехать через пол города каждый раз, когда хотят прогуляться с детьми.