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Філатов назвав основні умови для пожвавлення реконструкції парків

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Дніпро, Вівторок 08 червня 2021 19:13
Філатов назвав основні умови для пожвавлення реконструкції парків Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Підтримка держави та припинення маніпуляцій Геокадастру є основними умовами для пожвавлення реконструкції парків в містах.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов під час засідання другої палати Конгресу місцевих та регіональних влад.

За його словами, наявність комфортних рекреаційних зон так само важлива, як хороші дороги й транспорт. Водночас навіть для великих та потужних міст фактично неможливо відновлювати та будувати всі парки самостійно.

Це пов’язано не лише з системними проблемами, які накопичувалися десятиліттями, а й з тиском і затягуванням процесів деякими профільними відомствами, наголосив Філатов.

"Є проблеми з документацією. Наприклад, ми навели лад у себе, але втратили забагато часу. Зверніть, будь ласка, увагу на Геокадастр, в якому по всій країні пообкопувалися "жуліки" та хабарники. Ми капітально реконструювали парк Зелений гай за два роки, а документи на нього Геокадастр видавав удвічі довше. Також є проблема з документами по лінії Мінекології", - заявив Борис Філатов.

Своєю чергою президент відповів, що питання з Геокадастром зрушиться.

"Я зрозумів про питання з Геокадастром. У нас пан Лещенко, він займається вичищенням списку тих "жуліків". Непогана ідея. Якщо у вас є список "жуліків", можете обмінятися. Прискорювати точно будемо", - сказав Зеленський.

Також, обговорюючи ідею будівництва парків по всій країні, навіть у найменших містечках, Борис Філатов зауважив, що у Дніпрі також поділяють за таким принципом.

Зокрема, у місті вже почали створювати рекреаційні зони для кожного мікрорайону - щоб люди мали змогу відпочивати біля своїх будинків, а не їхати через пів міста щоразу, коли хочуть прогулятися з дітьми.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов підписав меморандум з ЄБРР про оновлення транспортної інфраструктури Дніпра.

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