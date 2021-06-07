Филатов подписал меморандум с ЕБРР об обновлении транспортной инфраструктуры Днепра

"Мы ценим это сотрудничество. Чтобы город стал на путь устойчивого развития, нам нужно определить и понять приоритетность решения основных проблем", - прокомментировала директор инфраструктурных проектов в Европе ЕБРР Сьюзан Горанссон, которая видеосвязью присутствовала во время подписания меморандума между Днепровским городским советом и ЕБРР в рамках программы "Зеленые города" 7 июня.

Днепр стал 49 городом мира и одним из немногих в Украине, которое заключило такую договоренность.

Проект "Зеленые города" предусматривает финансовую и консультационную помощь, основанную на многочисленных международных исследованиях.

"То, что Днепр присоединяется к этому, позволит улучшить экологический потенциал и имидж города в частности. Со стороны банка мы оказываем всестороннюю поддержку данному проекту", - добавила Горанссон.

В рамках "Зеленых городов" первым ожидаемым проектом определена модернизация инфраструктуры общественного транспорта. Предполагается, что это будет первая в городе масштабная реконструкция трамвайных путей и обновление 18-го и 19-го трамвайных маршрутов, через Кайдацкий мост соединяют ряд жилмассивов левого берега с правобережными транспортными развязками, в том числе и подземкой.

За счет ЕБРР планируется отремонтировать колею и систему питания, а главное - приобрести первые 20 новых трамваев.

Борис Филатов отметил, что в течение длительного сотрудничества города с ЕБРР они стали не только надежными партнерами, но и добрыми друзьями.

"Люди видят качественные изменения и понимают - кто наши друзья и партнеры. Поэтому для Днепра важно участие в этой программе. Мы готовы и в дальнейшем развивать наше сотрудничество", - отметил Филатов.

Он также выразил убеждение, что ожидаемые проекты будут действительно полезными для Днепра и всех его жителей.

Кроме этого, меморандум предусматривает и сотрудничество в вопросах, связанных с переработкой мусора, очисткой сточных вод.

"Мы надеемся, что этим наше сотрудничество не ограничится. Днепр - динамичный город, который развивается и имеет для этого соответствующие потребности. Главное, что есть команда, которая готова эти программы реализовывать. Поздравляем вас в семье "зеленых городов". Наше сотрудничество выйдет на новый уровень - на благо всех жителей Днепра", - убежден заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий, который также присутствовал онлайн во время подписания меморандума.