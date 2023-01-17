Філатов: місто виплатить постраждалим під час обстрілу Дніпра до 1 млн гривень

За його словами, на житломасиві Перемога біля будинку, куди в суботу поцілила російська ракета, розгорнуть додатковий штаб, де постраждалим допомагатимуть з відновленням документів і оформленням заявок на отримання грошової допомоги.

Нині такий працює також в адміністрації Соборного району (щоденно з 08:00 і до 20:00. Телефон: 068 557 34 19).

Філатов наголосив, що чиновників, які не можуть організувати підтримку людей, чекає покарання.

"Якщо є проблеми, звертайтеся до мене в коментарях або месенджер фейсбука. Щоб всі проблеми ми могли відстежувати в режимі реального часу", - сказав він, звертаючись до постраждалих і їхніх близьких.

Він також розповів, як взяти участь у програма з відшкодування збитків тим, хто втратив житло внаслідок ракетних ударів.

"Потрібно розібратися з документами. Бо кожна родина, кожна квартира — це окрема історія. Є попередня домовленість з військовою адміністрацією, що вони також виділять додаткові кошти на відшкодування. Думаю, ми об’єднаємо наші зусилля зокрема і з бізнесом. Максимальну допомогу, яку тільки можливо, ми надамо людям", - додав міський голова Дніпра.