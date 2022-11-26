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Філатов: Дніпро власним коштом купує генератори й облаштовує Пункти незламності

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Субота 26 листопада 2022 15:34
Філатов: Дніпро власним коштом купує генератори й облаштовує Пункти незламності Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Дніпро власним коштом купує генератори, облаштовує Пункти незламності і будує укриття для стратегічних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова в інтерв’ю ZN.UA.

"Все, що ми замовляли та купували за час війни - виключно коштом міського бюджету. Я не знаю, як іншим містам, але Дніпру держава не дає жодної копійки", - заявив Філатов.

Також, враховуючи намагання росіян поцілити по стратегічних підприємствах, місто профінансувало 100 мільйонів гривень на будівництво укриттів на Південмашу.

Крім цього, у Дніпрі облаштували Пункти незламності у терцентрах і райадміністраціях. Там є генератори, тепловентилятори. Нині ще сорок таких точок розгортають у школах.

"У нас є запас генераторів, які будуть там встановлені для забезпечення незалежного електропостачання, та стратегічні запаси палива", - сказав мер.

Говорячи загалом про входження міста в зиму, Філатов підкреслив, що Дніпро має міцну опору на свої сили та людей:

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Спочатку повідомлялося про шістьох поранених.

Як повідомили у поліції, "приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі. Внаслідок ворожої атаки у приватному житловому секторі спалахнула пожежа, 7 будинків зруйновано.

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