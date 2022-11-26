Філатов: Дніпро власним коштом купує генератори й облаштовує Пункти незламності
Дніпро власним коштом купує генератори, облаштовує Пункти незламності і будує укриття для стратегічних підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова в інтерв’ю ZN.UA.
"Все, що ми замовляли та купували за час війни - виключно коштом міського бюджету. Я не знаю, як іншим містам, але Дніпру держава не дає жодної копійки", - заявив Філатов.
Також, враховуючи намагання росіян поцілити по стратегічних підприємствах, місто профінансувало 100 мільйонів гривень на будівництво укриттів на Південмашу.
Крім цього, у Дніпрі облаштували Пункти незламності у терцентрах і райадміністраціях. Там є генератори, тепловентилятори. Нині ще сорок таких точок розгортають у школах.
"У нас є запас генераторів, які будуть там встановлені для забезпечення незалежного електропостачання, та стратегічні запаси палива", - сказав мер.
Говорячи загалом про входження міста в зиму, Філатов підкреслив, що Дніпро має міцну опору на свої сили та людей:
Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Спочатку повідомлялося про шістьох поранених.
Як повідомили у поліції, "приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі. Внаслідок ворожої атаки у приватному житловому секторі спалахнула пожежа, 7 будинків зруйновано.
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