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Филатов: Днепр за свой счет покупает генераторы и обустраивает Пункты несокрушимости

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Суббота 26 ноября 2022 15:34
Филатов: Днепр за свой счет покупает генераторы и обустраивает Пункты несокрушимости Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Днепр за свой счет покупает генераторы, обустраивает Пункты несокрушимости и строит укрытие для стратегических предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в интервью ZN.UA.

"Все, что мы заказывали и покупали за время войны - исключительно на средства городского бюджета. Я не знаю, как другим городам, но Днепр государство не дает ни копейки", - заявил Филатов.

Также, учитывая попытки россиян попасть по стратегическим предприятиям, город профинансировал 100 миллионов гривен на строительство укрытий на Южномаше.

Кроме этого, в Днепре обустроили Пункты несокрушимости в терцентрах и райадминистрациях. Там есть генераторы, тепловентиляторы. Сейчас еще сорок таких точек разворачивают в школах.

"У нас есть запас генераторов, которые будут там установлены для обеспечения независимого электроснабжения и стратегические запасы топлива", - сказал мэр.

Говоря вообще о вхождении города в зиму, Филатов подчеркнул, что Днепр имеет крепкую опору на свои силы и людей:

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Сначала сообщалось о шести раненых.

Как сообщили в полиции, "прилет" был зафиксирован в Амур-Нижнеднепровском районе. В результате вражеской атаки в частном жилищном секторе вспыхнул пожар, 7 домов разрушены.

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Борис Филатов Днепр
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