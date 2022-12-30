Філатов: Дніпро передало захисникам ще одну партію приладів нічного бачення

"Це чергова партія приладдя, що допоможе нашим бійцям не тільки бити ворога, а також організовувати свою роботу", - повідомив Борис Філатов.

Бінокуляри нічного бачення водонепроникні, з міцним корпусом, але водночас легкі та компактні. Також різним підрозділам ЗСУ надали 245 ноутбуків і ще майже 200 одиниць іншої комп’ютерної техніки.

Філатов додав, що місто і далі підтримуватиме військових автівками та технікою.