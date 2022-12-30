Філатов: Дніпро передало захисникам ще одну партію приладів нічного бачення

Дніпро передало українським захисникам ще одну партію приладів нічного бачення. Мова йде про 25 комплектів бінокулярів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
"Це чергова партія приладдя, що допоможе нашим бійцям не тільки бити ворога, а також організовувати свою роботу", - повідомив Борис Філатов.
Бінокуляри нічного бачення водонепроникні, з міцним корпусом, але водночас легкі та компактні. Також різним підрозділам ЗСУ надали 245 ноутбуків і ще майже 200 одиниць іншої комп’ютерної техніки.
Філатов додав, що місто і далі підтримуватиме військових автівками та технікою.
Раніше повідомлялося, що, попри заяву міністра оборони РФ, українська розвідка має інформацію про плани росіян провести нову хвилю мобілізації.
Також ми писали, що Росія почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів. Однак для наступу у росіян не вистачає достатніх умінь.
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