Филатов: Днепр передал защитникам еще оду партию приборов ночного видения

Днепр передал украинским защитникам еще одну партию приборов ночного видения. Речь идет о 25 комплектах биноочков.
Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов.
"Это очередная партия принадлежностей, которые помогут нашим бойцам не только бить врага, а также организовывать свою работу", - сообщил Борис Филатов.
Биноочки ночного видения водонепроницаемые, с крепким корпусом, но в то же время легкие и компактные. Также разным подразделениям ВСУ предоставили 245 ноутбуков и еще около 200 единиц другой компьютерной техники.
Филатов добавил, что город и дальше будет поддерживать военных машинами и техникой.
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