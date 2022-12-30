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Филатов: Днепр передал защитникам еще оду партию приборов ночного видения

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Днепр передал украинским защитникам еще одну партию приборов ночного видения. Речь идет о 25 комплектах биноочков.

Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов.

"Это очередная партия принадлежностей, которые помогут нашим бойцам не только бить врага, а также организовывать свою работу", - сообщил Борис Филатов.

Биноочки ночного видения водонепроницаемые, с крепким корпусом, но в то же время легкие и компактные. Также разным подразделениям ВСУ предоставили 245 ноутбуков и еще около 200 единиц другой компьютерной техники.

Филатов добавил, что город и дальше будет поддерживать военных машинами и техникой.

Ранее сообщалось, что, несмотря на заявление министра обороны РФ, украинская разведка располагает информацией о планах россиян провести новую волну мобилизации.

Также мы писали, что Россия начала отправлять на фронт более подготовленных солдат. Однако для наступления у россиян не хватает достаточных умений.

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ДнипроБорис Филатов