Філатов: Дніпро консолідує зусилля з усіма, хто хоче підтримати мешканців постраждалого будинку

Дніпро консолідує зусилля з усіма, хто хоче підтримати мешканців 118-го будинку на "Перемозі", постраждалого внаслідок ракетного удару з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Філатова у Facebook .

"Відомий всім вам monobank, банк із дніпровським корінням, зібрав для постраждалих понад 103 млн гривень. Дякуємо команді банку, Сергію Тігіпко, Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському. І найважливіші слова подяки всім пожертвувачам, які перевершили всі очікування, зібравши таку вагому суму за лічені дні", - написав Філатов.

За його словами, всі ці гроші родини зможуть використати на придбання житла, лікування найскладніших травм і реабілітації.

"Це додатково до компенсацій до мільйона гривень, які видасть мерія, і фінансової допомоги, про яку ми ведемо перемовини з облдержадміністрацією. Місто зробить все, аби завершити необхідну для цього верифікацію даних - щоб люди отримували гроші напряму від благодійників", - додав мер Дніпра.