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Филатов: Днепр консолидирует усилия со всеми, кто хочет поддержать жильцов пострадавшего дома

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Пятница 20 января 2023 20:46
Филатов: Днепр консолидирует усилия со всеми, кто хочет поддержать жильцов пострадавшего дома Фото: Днепр консолидирует усилия со всеми, кто хочет поддержать жильцов пострадавшего дома (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Днепр консолидирует усилия со всеми, кто хочет поддержать жильцов 118-го дома на "Победе", пострадавшего в результате ракетного удара со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

Известный всем вам monobank, банк с днепровскими корнями, собрал для пострадавших более 103 млн гривен. дни", - написал Филатов.

По его словам, все эти деньги семьи смогут использовать на приобретение жилья, лечение сложных травм и реабилитации.

"Это дополнительно к компенсациям до миллиона гривен, которые выдаст мэрия, и финансовой помощи, о которой мы ведем переговоры с облгосадминистрацией. Город сделает все, чтобы завершить необходимую для этого верификацию данных, чтобы люди получали деньги напрямую от благотворителей", - добавил мэр Днепра.

Напомним, трагедия в Днепре произошла 14 января. Во время массированной атаки РФ одна из ракет, как утверждают военные, типа Х-22 попала в жилую многоэтажку в Днепре. Удар был настолько сильным, что один из пролетов дома рухнул.

Как стало известно, в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.

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