Филатов: Днепр консолидирует усилия со всеми, кто хочет поддержать жильцов пострадавшего дома
Днепр консолидирует усилия со всеми, кто хочет поддержать жильцов 118-го дома на "Победе", пострадавшего в результате ракетного удара со стороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.
Известный всем вам monobank, банк с днепровскими корнями, собрал для пострадавших более 103 млн гривен. дни", - написал Филатов.
По его словам, все эти деньги семьи смогут использовать на приобретение жилья, лечение сложных травм и реабилитации.
"Это дополнительно к компенсациям до миллиона гривен, которые выдаст мэрия, и финансовой помощи, о которой мы ведем переговоры с облгосадминистрацией. Город сделает все, чтобы завершить необходимую для этого верификацию данных, чтобы люди получали деньги напрямую от благотворителей", - добавил мэр Днепра.
Напомним, трагедия в Днепре произошла 14 января. Во время массированной атаки РФ одна из ракет, как утверждают военные, типа Х-22 попала в жилую многоэтажку в Днепре. Удар был настолько сильным, что один из пролетов дома рухнул.
Как стало известно, в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.
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