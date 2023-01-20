Филатов: Днепр консолидирует усилия со всеми, кто хочет поддержать жильцов пострадавшего дома

Днепр консолидирует усилия со всеми, кто хочет поддержать жильцов 118-го дома на "Победе", пострадавшего в результате ракетного удара со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook .

Известный всем вам monobank, банк с днепровскими корнями, собрал для пострадавших более 103 млн гривен. дни", - написал Филатов.

По его словам, все эти деньги семьи смогут использовать на приобретение жилья, лечение сложных травм и реабилитации.

"Это дополнительно к компенсациям до миллиона гривен, которые выдаст мэрия, и финансовой помощи, о которой мы ведем переговоры с облгосадминистрацией. Город сделает все, чтобы завершить необходимую для этого верификацию данных, чтобы люди получали деньги напрямую от благотворителей", - добавил мэр Днепра.