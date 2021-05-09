ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Филатов: Днепр отмечает День победы даже в карантинном режиме

Новина українською → Днепр, Воскресенье 09 мая 2021 11:50
Филатов: Днепр отмечает День победы даже в карантинном режиме Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Второй год Днепр отмечает День победы в карантинном режиме.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает пресс-служба горсовета.

"Мы отмечаем этот святой для каждого днепрянина праздник так, как позволяют это карантинные возможности. И хотелось бы, чтобы этот день прошел без партийных флагов, символики или спекуляций. Чтобы все жители города, независимо от партийной принадлежности, политической ориентации, определенных идеологических взглядов, отметили этот праздник достойно", - сказал Борис Филатов.

Филатов: Днепр отмечает День победы даже в карантинном режиме

По его словам, сейчас в Днепре осталось 206 участников боевых действий той войны и лиц с инвалидностью.

Ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне они получают материальную помощь.

Кроме того, чтобы поблагодарить защитникам и почтить память павших, не подвергая друг друга опасности, в Днепре к памятной дате в соцсетях устроили флешмоб, где каждый мог рассказать историю героя.

Также на Фестивальном причале установили доску, на которой горожане могут оставлять открытки со словами благодарности ветеранам. Впоследствии их передадут в Музей истории Днепра.

Напомним, в Украине отмечают две даты, связанные со Второй мировой войной - День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая. Относительное большинство (41%) украинцев считает, что Украина должна отмечать обе даты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Борис Филатов Днепр 9 Мая
NEWS
Заморозки и шквальный ветер: в Украину идет новое похолодание
Заморозки и шквальный ветер: в Украину идет новое похолодание
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена