Филатов: Днепр отмечает День победы даже в карантинном режиме
Второй год Днепр отмечает День победы в карантинном режиме.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает пресс-служба горсовета.
"Мы отмечаем этот святой для каждого днепрянина праздник так, как позволяют это карантинные возможности. И хотелось бы, чтобы этот день прошел без партийных флагов, символики или спекуляций. Чтобы все жители города, независимо от партийной принадлежности, политической ориентации, определенных идеологических взглядов, отметили этот праздник достойно", - сказал Борис Филатов.
По его словам, сейчас в Днепре осталось 206 участников боевых действий той войны и лиц с инвалидностью.
Ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне они получают материальную помощь.
Кроме того, чтобы поблагодарить защитникам и почтить память павших, не подвергая друг друга опасности, в Днепре к памятной дате в соцсетях устроили флешмоб, где каждый мог рассказать историю героя.
Также на Фестивальном причале установили доску, на которой горожане могут оставлять открытки со словами благодарности ветеранам. Впоследствии их передадут в Музей истории Днепра.
Напомним, в Украине отмечают две даты, связанные со Второй мировой войной - День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая. Относительное большинство (41%) украинцев считает, что Украина должна отмечать обе даты.