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Філатов: Дніпро відзначає День премоги навіть у карантинному режимі

Новость на русском → Дніпро, Неділя 09 травня 2021 11:50
Філатов: Дніпро відзначає День премоги навіть у карантинному режимі Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Другий рік Дніпро відзначає День перемоги у карантинному режимі.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає прес-служба міськради.

"Ми відзначаємо це святе для кожного дніпрянина свято так, як дозволяють це карантинні можливості. І хотілося б, щоб цей день минув без партійних прапорів, символіки або спекуляцій. Щоб усі мешканці міста, незалежно від партійної приналежності, політичної орієнтації, певних ідеологічних поглядів, відзначили це свято гідно", - сказав Борис Філатов.

Філатов: Дніпро відзначає День премоги навіть у карантинному режимі

За його словами, нині у Дніпрі залишилося 206 учасників бойових дій тієї війни та осіб з інвалідністю.

До Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вони отримують матеріальну допомогу.

Крім того, щоб подякувати захисникам і вшанувати пам‘ять полеглих, не наражаючи одне одного на небезпеку, у Дніпрі до пам’ятної дати в соцмережах влаштували флешмоб, де кожен міг розповісти історію героя.

Також на Фестивальному причалі встановили дошку, на якій містяни можуть залишати листівки зі словами подяки ветеранам. Згодом їх передадуть до Музею історії Дніпра.

Нагадаємо, в Україні відзначають дві дати, пов’язані із Другою світовою війною, - День пам'яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня. Відносна більшість (41%) українців вважає, що Україна має відзначати обидві дати.

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