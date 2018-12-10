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Філарету можуть надати титул "почесного патріарха", - джерела

Новини » Політика    10.12.2018 - 10:16
Філарету можуть надати титул "почесного патріарха", - джерела
Фото: Філарет (РБК-Україна)

У церковних колах сумніваються у висуванні Філарета на предстоятеля помісної церкви

Після створення помісної церкви нинішній предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату Філарет може отримати титул "почесного патріарха". Про це йдеться матеріалі РБК-Україна "В очікуванні Собору: якою буде автокефальна православна церква в Україні та хто її очолить".

Відзначимо, минулого тижня з новою силою почала поширюватися інформація про те, що Філарет не буде претендувати на пост предстоятеля помісної Православної церкви в Україні. Однак голова інформаційного управління УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря) наголосив, що Філарет оголосить своє остаточне рішення на об'єднавчому Соборі 15 грудня.

У той же час в ході візиту Чернігів він закликав не звертати уваги на чутки.

"Це все неправда. Я до смерті буду патріархом, тому що інтронізація була в 95-му році, і ніхто цю благодать мене не зніме", - заявив він.

За версією, описуваною співрозмовниками РБК-Україна з числа служителів церкви, Філарету можуть надати титул "почесного патріарха" як визнання його заслуг перед церквою і народом.

Крім того, в церковних колах зазначають, що персона Філарета може перешкодити максимально широкому об'єднанню ієрархів різних діючих церков в помісну. За словами митрополита Черкаського і Канівського Софронія (Дмитрука), який підтримує автокефалію, в разі обрання предстоятелем Філарета "ніхто або мало хто" з УПЦ (МП) перейде в нову церкву.

Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що в об'єднавчому Соборі візьмуть участь три або чотири архієрея УПЦ Московського патріархату.

Минулого тижня Синод УПЦ МП заборонив своєму єпископату брати участь в об'єднавчому Соборі.

 

Помісна церква може отримати томос 25 грудня або 6 січня
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