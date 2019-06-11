Филарет созывает "собор" для непризнания томоса

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет решил созвать "поместный собор" Киевского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ВВС Украина".

Отметим, с таким заявлением он выступил перед началом форума "За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!".

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", - сказал Филарет.

Он также отметил, что Киевский патриархат не принимает томос об автокефалии.

"Мы не знали содержание томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую", - добавил Филарет.

Напомним, 9 января томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Автокефальный статус Православной церкви Украины был подтвержден совместной евхаристией Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания.

Отметим, 15 мая Филарет провел пресс-конференцию, на которой заявил, что у него перед собором были устные договоренности с Петром Порошенко и экзархами Вселенского патриархата о том, что он продолжит руководить церковью внутри Украины, а Епифаний якобы должен в основном представлять ПЦУ на международной арене.