Філарет скликає "собор" для невизнання томосу

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вирішив скликати "помісний собор" Київського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ВВС Україна".

Відзначимо, з такою заявою він виступив перед початком форуму "За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!".

"Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року. Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня", - сказав Філарет.

Він також зазначив, що Київський патріархат не приймає томос про автокефалію.

"Ми не знали зміст томосу, який нам дали. Якби ми знали зміст, то 15 грудня не голосували б за автокефалію. Тому що нам не потрібно переходити з однієї залежності в іншу", - додав Філарет.

Нагадаємо, 9 січня томос про автокефалію Православної церкви України підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату. Автокефальний статус Православної церкви України був підтверджений спільної євхаристією Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятеля ПЦУ Епіфанія.

Нагадаємо, 15 травня Філарет провів прес-конференцію, на якій заявив, що у нього перед собором були усні домовленості з Петром Порошенком і екзархами Вселенського патріархату про те, що він продовжить керувати церквою всередині України, а Епіфаній нібито мав в основному представляти ПЦУ на міжнародній арені.