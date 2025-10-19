Филарет составил завещание с внезапным запретом для ПЦУ
Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского Патриархата Филарет запретил после своей смерти справлять обряд отпевания иерархам канонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УПЦ Киевского Патриархата.
В духовном завещании Филарет отметил, что у украинской церкви нет другого пути, кроме независимого (автокефального) объединения. И обратился к православному епископату и верующим с призывом забыть межконфессиональные недоразумения.
В частности, Филарет хочет, чтобы все ветви украинского православия собрались на новый объединительный Собор для "создания действительно единой Украинской Православной Церкви, независимой от Москвы и Константинополя", с патриархом во главе.
Но в то же время он обращает внимание, что до сих пор является избранным предстоятелем УПЦ Киевского патриархата. И не является почетным патриархом ПЦУ.
"В случае моей смерти завещаю, чтобы чин отпевания и погребения был совершен во Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева, архиереями УПЦ Киевского Патриархата, а не ПЦУ", - добавил он.
Киевский патриархат не входит в ПЦУ?
На православном Соборе 15 декабря 2018 года было принято решение о ликвидации УПЦ Киевского патриархата с вхождением в Православную церковь Украины (ПЦУ).
Однако уже через год ее ликвидация приостановили, судебные процессы сопровождались стычками с участием сторонников Филарета. Тем не менее была принята позиция Минкульта и ПЦУ, а предстоятель последней Епифаний объявил о ликвидации УПЦ Киевского патриархата.
Несмотря на судебный процесс, летом 2019 года Филарет созвал свой "поместный собор", заявил о восстановлении церкви и начал рукополагать новых епископов. ПЦУ отмечала, что все эти действия совершались вопреки канонам и уставам церкви.
Спустя год на "архиерейском соборе" Киевский патриархат осудил деятельность Епифания "за попытку уничтожить УПЦ КП". А иски подавались вплоть до полномасштабного российского вторжения.
Отметим, единственной канонической православной церковью Украины считается ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием.
Напомним, Филарету уже 96 лет, в августе его госпитализировали из-за болезни, а ПЦУ призывала верующим молиться за почетного патриарха.
Несколько лет назад митрополит Епифаний в интервью РБК-Украина говорил, что у Филарета осталось свое видение будущего развития украинской церкви.