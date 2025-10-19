Филарет составил завещание с внезапным запретом для ПЦУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УПЦ Киевского Патриархата .

В духовном завещании Филарет отметил, что у украинской церкви нет другого пути, кроме независимого (автокефального) объединения. И обратился к православному епископату и верующим с призывом забыть межконфессиональные недоразумения.

В частности, Филарет хочет, чтобы все ветви украинского православия собрались на новый объединительный Собор для "создания действительно единой Украинской Православной Церкви, независимой от Москвы и Константинополя", с патриархом во главе.

Но в то же время он обращает внимание, что до сих пор является избранным предстоятелем УПЦ Киевского патриархата. И не является почетным патриархом ПЦУ.

"В случае моей смерти завещаю, чтобы чин отпевания и погребения был совершен во Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева, архиереями УПЦ Киевского Патриархата, а не ПЦУ", - добавил он.

Киевский патриархат не входит в ПЦУ?

На православном Соборе 15 декабря 2018 года было принято решение о ликвидации УПЦ Киевского патриархата с вхождением в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Однако уже через год ее ликвидация приостановили, судебные процессы сопровождались стычками с участием сторонников Филарета. Тем не менее была принята позиция Минкульта и ПЦУ, а предстоятель последней Епифаний объявил о ликвидации УПЦ Киевского патриархата.

Несмотря на судебный процесс, летом 2019 года Филарет созвал свой "поместный собор", заявил о восстановлении церкви и начал рукополагать новых епископов. ПЦУ отмечала, что все эти действия совершались вопреки канонам и уставам церкви.

Спустя год на "архиерейском соборе" Киевский патриархат осудил деятельность Епифания "за попытку уничтожить УПЦ КП". А иски подавались вплоть до полномасштабного российского вторжения.

Отметим, единственной канонической православной церковью Украины считается ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием.