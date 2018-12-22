Филарет рассказал о контроле КГБ над церковью

Фото: Патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина"

От Филарета требовали раскрывать тайну исповеди, но он отказался

Патриарх Филарет рассказал о системе контроля за РПЦ во времена СССР и собственных контактах с сотрудниками спецслужб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Филарета "Радіо Свобода".

Как отметил Филарет, в СССР церковь была под контролем КГБ и без согласия КГБ не ставили ни архиереев, ни священников.

"Дело в том, что не было ни одного епископа, который не имел бы контактов с ними. Если он не имел контактов, то он не был епископом. Поэтому, если кто-то из архиереев тех скажет, что он не имел контактов, то это означает, что он говорит неправду. Я это точно знаю", - добавил он.

Филарет рассказал, что от него требовали рассказывать то, что люди говорят на исповеди.

"Я сказал: нет, священник должен хранить тайну исповеди. Тогда он вынимает пистолет, кладет на стол и говорит: мы можем вас расстрелять. Я ему на это сказал: можете расстрелять меня, но для меня не имеет значения, умру я сейчас, вы меня расстреляете, или я доживу до глубокой старости, а выполнять эти ваши условия не буду", - сказал Филарет.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Епифания (Думенко) предстоятелем Православной церкви Украины. Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии 6 января из рук вселенского патриарха Варфоломея.

Патриарх Филарет пояснил, почему он снял свою кандидатуру во время избрания митрополита на Объединительном соборе 15 декабря. Он отметил, что если бы он этого не сделал, церковь не достигла бы объединения и не получила бы томос об автокефалии.