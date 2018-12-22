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Філарет розповів про контроль КДБ над церквою

Новини » Політика    22.12.2018 - 17:54
Філарет розповів про контроль КДБ над церквою
Фото: Патріарх Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна"

Від Філарета вимагали розкривати таємницю сповіді, але він відмовився

Патріарх Філарет розповів про систему контролю за РПЦ у часи СРСР та власні контакти зі співробітниками спецслужб.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Філарета "Радіо Свобода".

Як зазначив Філарет, в СРСР церква була під контролем КДБ і без згоди КДБ не ставили ні архієреїв, ні священиків.

"Справа в тому, що не було жодного єпископа, який не мав би контактів з ними. Якщо він не мав контактів, то він не був єпископом. Тому, якщо хтось з архієреїв тих скаже, що він не мав контактів, то це означає, що він говорить неправду. Я це точно знаю", - додав він.

Філарет розповів, що від нього вимагали розповідати те, що люди говорять на сповіді.

"Я сказав: ні, священик повинен зберігати таємницю сповіді. Тоді він виймає пістолет, кладе на стіл і каже: ми можемо вас розстріляти. Я йому на це сказав: можете розстріляти мене, але для мене не має значення, помру я зараз, ви мене розстріляєте, чи я доживу до глибокої старості, а виконувати ці ваші умови не буду", - сказав Філарет.

Нагадаємо, 15 грудня Об'єднавчий собор обрав митрополита Епіфанія (Думенка) предстоятелем Православної церви України. Епіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Обраний предстоятель повинен отримати томос про автокефалію 6 січня з рук вселенського патріарха Варфоломія.

Патріарх Філарет пояснив, чому він зняв свою кандидатуру під час обрання митрополита на Об'єднавчому соборі 15 грудня. Він зазначив, що якби він цього не зробив, церква не досягла б об’єднання і не отримала б томосу про автокефалію.

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