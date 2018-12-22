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Філарет пояснив, чому зняв свою кандидатуру на Об'єднавчому соборі

Новини » Суспільство    22.12.2018 - 13:36
Філарет пояснив, чому зняв свою кандидатуру на Об'єднавчому соборі
Фото: патріарх Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Якби Філарет не зняв свою кандидатуру, церква не отримала б томосу

Патріарх Філарет пояснив, чому він зняв свою кандидатуру під час обрання митрополита на Об'єднавчому соборі 15 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Філарета "Радіо Свобода".

Як зазначив Філарет, це було не дуже складно, оскільки його мета - створити єдину в Україні православну церкву.

"І заради цієї мети, тобто заради єдиної української православної церкви, я поступився цим. Бо якби я не поступився, ми не досягли б об’єднання і не отримали б томосу про автокефалію української церкви", - сказав він.

Філарет також спростував заяву, яку зробив митрополит Луцький і Волинський Михаїл про те, що його шантажували і вимагали зняти кандидатуру.

"Ніхто його не шантажував. Його вмовляли. Так. Для того, щоб зберегти єдність. Бо якби цієї єдності не було б, то не було би Собору", - додав Філарет.

Нагадаємо,  15 грудня, Об'єднавчий собор обрав митрополита Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви. Епіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Обраний предстоятель повинен отримати томос про автокефалію для Об'єднаної православної церкви в Україні 6 січня з рук вселенського патріарха Варфоломія.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного наприкінці вересня - початку жовтня 2018 року, відносна більшість українців (30%) вважали, що очолити Єдину помісну церкву повинен був патріарх Філарет (УПЦ КП).

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