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Филарет останется духовным лидером украинской церкви

Новости » Общество    15.12.2018 - 18:17
Филарет останется духовным лидером украинской церкви
Фото: Филарет (РБК-Украина)

После создания объединенной Православной церкви в Украине распределение между церквями отменено, сказал Порошенко

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ КП) Филарет после сегодняшнего избрания предстоятеля новой украинской церкви останется духовным лидером. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Во время выступления на Софийской площади в субботу, 15 декабря, президент поблагодарил Филарету, заявив, разделения между православными церквями больше нет.

"Благодарю его святости Филарету. Вы были, есть и остаетесь духовным лидером и украинской церкви, и всего украинского народа. Спасибо предстоятелю УАПЦ (Украинской автокефальной православной церкви, - ред.) митрополиту Макарию и всему епископату за вашу твердую позицию и значительную роль в этом историческом процессе", - заявил Порошенко.

Филарет останется духовным лидером украинской церкви

Напомним, Петр Порошенко в ходе выступления на Софийской площади заявил, что государство не будет вмешиваться в деятельность церкви. Как писало РБК-Украина, предстоятелем автокефальной церкви избран митрополит Епифаний.

Добавим, что Вселенский патриарх Варфоломей лично просил предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария на Объединительном соборе не выдвигаться на пост главы новой церкви. 

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