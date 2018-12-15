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Філарет залишиться духовним лідером української церкви

Новини » Суспільство    15.12.2018 - 18:17
Філарет залишиться духовним лідером української церкви
Фото: Філарет (РБК-Україна)

Після створення об'єднаної Православної церкви в Україні розподіл між церквами скасовано, сказав Порошенко

Предстоятель Української православної церкви (УПЦ КП) Філарет після сьогоднішнього обрання предстоятеля нової української церкви залишиться духовним лідером. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Під час виступу на Софійській площі у суботу, 15 грудня, президент подякував Філарету, заявивши, що розподілу між православними церквами більше немає.

"Дякую його святості Філарету. Ви були, є і залишаєтеся духовним лідером і української церкви, і всього українського народу. Дякую предстоятелю УАПЦ (Української автокефальної православної церкви, - ред.) митрополиту Макарію і всьому єпископату за вашу тверду позицію і непересічну роль в цьому історичному процесі", - заяив Порошенко.

Філарет залишиться духовним лідером української церкви

Нагадаємо, Петро Порошенко у ході виступу на Софійській площі заявив, що держава не буде втручатися в діяльність церкви. Як писало РБК-Україна, предстоятелем автокефальної церкви обрано митрополита Епіфанія.

Додамо, Вселенський патріарх Варфоломій особисто просив предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія на Об'єднавчому соборі не висуватися на пост глави нової церкви.

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