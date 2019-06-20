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В ПЦУ связали дейстия Филарета с его возрастом

Новости » Общество    20.06.2019 - 16:23
В ПЦУ связали дейстия Филарета с его возрастом
Фото: Евстратий Зоря (из открытых источников)

По словам Зори, Филарет считает, что действует во благо украинской церкви

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) считает, что действия почетного патриарха Филарета продиктованы его преклонным возрастом. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зори, патриарх Филарет убежден, что действует во благо украинской церкви. Зоря ометил, что Филарет "смотрит на всех вокруг как на неразумных детей".

"Внутренне я убежден, что патриарх на 100% уверен, что он действует во благо украинской церкви. Он считает, что только он один может обеспечить ее независимость и процветание. По его мнению, все остальные не имеют достаточного опыта. Он смотрит на всех вокруг как на неразумных детей", - сказал Евстратий.

Также он добавил, что Филарет не раз заявлял, что умрет, будучи патриархом.

"Для того, чтобы быть патриархом, нужно иметь патриархат, структуру вокруг себя... Сейчас группа священников вышла из ПЦУ и присвоила себе историческое название Украинская православная церковь Киевского патриархата", - уточнил архиепископ.

Напомним, ранее Зоря сообщал, что группа священников во главе с патриархом Филаретом вышли из состава Православной церкви Украины. Однако Зоря отметил, что выход священников из ПЦУ не является расколом.

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