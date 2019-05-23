Филарет назвал условия Томоса, которые ПЦУ не будет выполнять

Почетный патриарх Украины Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса об автокефалии. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Настоящее время".

Также он заявил, что сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового.

"Томос ставит церковь почти в такую же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится УПЦ (МП) от Москвы", - сказал он.

Также Филарет заявил, что не будет выполнять условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы - автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь … Мы не отказываемся от Томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в Томосе. Не будем выполнять", - сказал Филарет.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в пятницу, 24 мая, созывает священный Синод ПЦУ. Синод начнется в 10:00 в Доме митрополита, который находится на территории Софии Киевской.

Ранее Епифаний отмечал, что на синоде иерархи ПЦУ оценят действия почетного патриарха Филарета, который недавно заявил, что допускает раскол в новостореній украинской церкви.