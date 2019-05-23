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Филарет назвал условия Томоса, которые ПЦУ не будет выполнять


Филарет заявил, что сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата

Почетный патриарх Украины Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса об автокефалии. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Настоящее время".

Также он заявил, что сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового.

"Томос ставит церковь почти в такую же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится УПЦ (МП) от Москвы", - сказал он.

Также Филарет заявил, что не будет выполнять условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы - автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь … Мы не отказываемся от Томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в Томосе. Не будем выполнять", - сказал Филарет.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в пятницу, 24 мая, созывает священный Синод ПЦУ. Синод начнется в 10:00 в Доме митрополита, который находится на территории Софии Киевской.

Ранее Епифаний отмечал, что на синоде иерархи ПЦУ оценят действия почетного патриарха Филарета, который недавно заявил, что допускает раскол в новостореній украинской церкви.

 

 

 

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