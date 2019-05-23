Епифаний завтра созывает Синод ПЦУ

Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Причина созыва - заявления Филарета о расколе церкви

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в пятницу, 24 мая, созывает священный Синод ПЦУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу церкви.

Как известно, Синод начнется в 10:00 в Доме митрополита, который находится на территории Софии Киевской.

Ранее Епифаний отмечал, что на синоде иерархи ПЦУ оценят действия почетного патриарха Филарета, который недавно заявил, что допускает раскол в новостореній украинской церкви.

Напомним, на прошлой неделе Филарет провел пресс-конференцию, на которой заявил, что у него перед собором (15 декабря 2018) были устные договоренности с Петром Порошенко и екзархами Вселенского патриархата о том, что он продолжит руководить церковью внутри Украины, а Епифаний якобы должен в основном представлять ПЦУ на международной арене.

Кроме того, Филарет призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия, а также заявил, что предстоятель ПЦУ не является самостоятельной фигурой.

Впоследствии предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что Филарет пытается вернуть старую систему управления церковью. Епифаний также опроверг заявления Филарета о том, что не общается с ним, однако предстоятеля ПЦУ не устраивал формат такого общения.