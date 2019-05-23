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Епифаний завтра созывает Синод ПЦУ

Новости » Общество    23.05.2019 - 15:34
Епифаний завтра созывает Синод ПЦУ
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Причина созыва - заявления Филарета о расколе церкви

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в пятницу, 24 мая, созывает священный Синод ПЦУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу церкви.

Как известно, Синод начнется в 10:00 в Доме митрополита, который находится на территории Софии Киевской.

Епифаний завтра созывает Синод ПЦУ

Ранее Епифаний отмечал, что на синоде иерархи ПЦУ оценят действия почетного патриарха Филарета, который недавно заявил, что допускает раскол в новостореній украинской церкви.

Напомним, на прошлой неделе Филарет провел пресс-конференцию, на которой заявил, что у него перед собором (15 декабря 2018) были устные договоренности с Петром Порошенко и екзархами Вселенского патриархата о том, что он продолжит руководить церковью внутри Украины, а Епифаний якобы должен в основном представлять ПЦУ на международной арене.

Кроме того, Филарет призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия, а также заявил, что предстоятель ПЦУ не является самостоятельной фигурой.

Впоследствии предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что Филарет пытается вернуть старую систему управления церковью. Епифаний также опроверг заявления Филарета о том, что не общается с ним, однако предстоятеля ПЦУ не устраивал формат такого общения.

 

Принадлежность к ПЦУ подтверждают почти 50% украинцев Епифаний: Филарет пытается вернуть старую церковную систему
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