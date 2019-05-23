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Філарет назвав умови Томосу, які ПЦУ не буде виконувати


Філарет заявив, що зараз йде велика боротьба за знищення Київського патріархату

Почесний патріарх Філарет заявив, що не буде виконувати три умови Томосу про автокефалію. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время".

Також він заявив, що зараз йде велика боротьба за знищення Київського патріархату як такого.

"Томос ставить церква майже в таку ж залежність від Константинополя, як та, в якій знаходиться УПЦ (МП) від Москви", - сказав він.

Також Філарет заявив, що не буде виконувати умови Томосу по переходу закордонних парафій колишньої УПЦ КП до складу Вселенського патріархату, відмовляється від заборони варити миро, і відмовляється вирішувати конфліктні ситуація внутрішнього характеру виключно за погодженням з Фанаром.

"Три пункти, які відбирають у нас права автокефальної церкви. За назвою ми - автокефальна, а на ділі ми залежна від Константинопольського патріархату церква ... Ми не відмовляємося від Томосу, але не будемо виконувати ці три умови, які записані в Томосі. Не будемо виконувати", - сказав Філарет.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у п'ятницю, 24 травня, скликає священний Синод ПЦУ. Синод розпочнеться о 10:00 у Будинку митрополита, який знаходиться на території Софії Київської.

Раніше Епіфаній зазначав, що на синоді ієрархи ПЦУ оцінять дії почесного патріарха Філарета, який нещодавно заявив, що допускає розкол в новостореній української церкви.

 

 

 

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