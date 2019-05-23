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Філарет назвав умови Томосу, які ПЦУ не буде виконувати

Новини » Суспільство    23.05.2019 - 20:14
Філарет назвав умови Томосу, які ПЦУ не буде виконувати
Фото: почесний патріарх Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Філарет заявив, що зараз йде велика боротьба за знищення Київського патріархату

Почесний патріарх Філарет заявив, що не буде виконувати три умови Томосу про автокефалію. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время".

Також він заявив, що зараз йде велика боротьба за знищення Київського патріархату як такого.

"Томос ставить церква майже в таку ж залежність від Константинополя, як та, в якій знаходиться УПЦ (МП) від Москви", - сказав він.

Також Філарет заявив, що не буде виконувати умови Томосу по переходу закордонних парафій колишньої УПЦ КП до складу Вселенського патріархату, відмовляється від заборони варити миро, і відмовляється вирішувати конфліктні ситуація внутрішнього характеру виключно за погодженням з Фанаром.

"Три пункти, які відбирають у нас права автокефальної церкви. За назвою ми - автокефальна, а на ділі ми залежна від Константинопольського патріархату церква ... Ми не відмовляємося від Томосу, але не будемо виконувати ці три умови, які записані в Томосі. Не будемо виконувати", - сказав Філарет.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у п'ятницю, 24 травня, скликає священний Синод ПЦУ. Синод розпочнеться о 10:00 у Будинку митрополита, який знаходиться на території Софії Київської.

Раніше Епіфаній зазначав, що на синоді ієрархи ПЦУ оцінять дії почесного патріарха Філарета, який нещодавно заявив, що допускає розкол в новостореній української церкви.

 

 

 

Епіфаній завтра скликає Синод ПЦУ Епіфаній збирає синод ПЦУ щодо ситуації з Філаретом
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