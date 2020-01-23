В Филадельфии открылось почетное консульство Украины

В городе Филадельфия Соединенных Штатов Америки открылось почетное консульство Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Сообщается, что официальная церемония открытия произошла 22 января в день Соборности Украины. Почетным консулом посольства стала Ирина Мазур.

"Символично в день Соборности Украина открыла свое почетное консульство в Филадельфии, штат Пенсильвания, одном из крупнейших городов восточного побережья США. Почетным консулом Украины в городе Филадельфия стала Ирина Мазур, общественный деятель, профессиональная юрист, член совета директоров организации Razom for Ukraine и вице-президент Украинской Федерации Америки", - сообщили в посольстве.

Напомним, 11 января посол Украины в США Владимир Ельченко принял участие в официальной церемонии подписания соглашения о создании почетного консульства.

Ранее РБК-Украина писало, что весной прошлого года почетные консульства Украины открылись в столице итальянского острова Сардиния городе Кальяри, а также в польском городе Катовице.