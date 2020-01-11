Почетное консульство Украины открывается в Филадельфии

Фото: подписание соглашения (facebook.com/ukr.embassy.usa)

В субботу было подписано соответствующее соглашение

В городе Филадельфия (США) открывается почетное консульство Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в США.

В субботу было подписано соответствующее соглашение.

"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из крупнейших городов восточного побережья США, бывший временной американской столице - городе Филадельфия (штат Пенсильвания)", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что Филадельфия является одним из крупнейших центров украинской общины Америки.

Так, 11 января посол Украины в США Владимир Ельченко принял участие в официальной церемонии подписания соглашения о создании почетного консульства.

Напомним, в мае прошлого года почетное консульство Украины открылось в столице итальянского острова Сардиния городе Кальяри.

Как писало РБК-Украина, в конце марта 2019-го посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил об открытии еще одного Почетного украинского консульства. Его открыли в польском городе Катовице.