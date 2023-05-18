UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фіктивно зараховували в студенти: в Черкасах викрили схему ухиляння від призову

Фото: в Черкасах викрили схему ухиляння від призов (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Черкасах повідомили про підозру директору одного з державних навчальних закладів за фактом отримання "хабаря" за сприяння в ухиленні від призову.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Черкаської обласної прокуратури.

Також про підозру було повідомлено двом підлеглим посадовим особам - бухгалтеру й викладачу.

"За даними слідства, підозрювані запровадили злочинну схему, спрямовану на систематичне одержання неправомірної вигоди від осіб, віком від 21 до 31 року, за відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, формально зараховуючи їх студентами до навчального закладу без участі в навчальному процесі", - пише пресслужба.

Зазначається, що підозрювані отримували від кожного ухилянта близько 2 тисяч гривень щомісяця. Кошти передавалися за можливість не відвідувати заняття й невідрахування через неуспішність.

Наразі проводиться перевірка понад 10 випадків фіктивного зарахування на навчання осіб призовного віку.

Фото: в Черкасах викрили схему ухиляння від призову (chk.gp.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що співробітники СБУ нещодавно викрили ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон. Серед "клієнтів" були й росіяни, які намагались потрапити до Європейського союзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЧеркаси