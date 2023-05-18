Фіктивно зараховували в студенти: в Черкасах викрили схему ухиляння від призову

Також про підозру було повідомлено двом підлеглим посадовим особам - бухгалтеру й викладачу.

"За даними слідства, підозрювані запровадили злочинну схему, спрямовану на систематичне одержання неправомірної вигоди від осіб, віком від 21 до 31 року, за відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, формально зараховуючи їх студентами до навчального закладу без участі в навчальному процесі", - пише пресслужба.

Зазначається, що підозрювані отримували від кожного ухилянта близько 2 тисяч гривень щомісяця. Кошти передавалися за можливість не відвідувати заняття й невідрахування через неуспішність.

Наразі проводиться перевірка понад 10 випадків фіктивного зарахування на навчання осіб призовного віку.

Фото: в Черкасах викрили схему ухиляння від призову (chk.gp.gov.ua)