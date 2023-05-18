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Фиктивно засчитывали в студенты: в Черкассах разоблачили схему уклонения от призыва

Фото: в Черкассах разоблачили схему уклонения от призов (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Черкассах сообщили о подозрении директору одного из государственных учебных заведений по факту получения "взятки" за содействие в уклонении от призыва.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры.

Также о подозрении было сообщено двум подчиненным должностным лицам - бухгалтеру и преподавателю.

"По данным следствия, подозреваемые ввели преступную схему, направленную на систематическое получение неправомерной выгоды от лиц в возрасте от 21 до 31 года, за отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, формально зачисляя их студентами в учебное заведение без участия в учебном процессе", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что подозреваемые получали от каждого уклониста около 2 тысяч гривен ежемесячно. Средства передавались за возможность не посещать занятия и неотчисления из-за неуспеваемости.

Сейчас проводится проверка более 10 случаев фиктивного зачисления на обучение лиц призывного возраста.

Фото: в Черкассах разоблачили схему уклонения от призыва (chk.gp.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сотрудники СБУ недавно разоблачили еще 3 схемы нелегального выезда за границу. Среди "клиентов" были и россияне, пытавшиеся попасть в Европейский союз.

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