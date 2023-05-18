Фиктивно засчитывали в студенты: в Черкассах разоблачили схему уклонения от призыва

Также о подозрении было сообщено двум подчиненным должностным лицам - бухгалтеру и преподавателю.

"По данным следствия, подозреваемые ввели преступную схему, направленную на систематическое получение неправомерной выгоды от лиц в возрасте от 21 до 31 года, за отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, формально зачисляя их студентами в учебное заведение без участия в учебном процессе", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что подозреваемые получали от каждого уклониста около 2 тысяч гривен ежемесячно. Средства передавались за возможность не посещать занятия и неотчисления из-за неуспеваемости.

Сейчас проводится проверка более 10 случаев фиктивного зачисления на обучение лиц призывного возраста.

Фото: в Черкассах разоблачили схему уклонения от призыва (chk.gp.gov.ua)