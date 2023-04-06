Фіксував наслідки удару по багатоповерхівці в Запоріжжі. СБУ затримала інформатора РФ

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.

"Саме він зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувало слідство, ворожим інформатором виявився місцевий працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці.

У поле зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку збройної агресії РФ.

"Для подальшої комунікації з окупантами використовував месенджер Telegram, а передачу зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель із описом прилеглої території", - додали в СБУ, зазначивши, що така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону.

Обстріл Запоріжжя

У Запоріжжі 22 березня чули звуки вибухів, там було оголошено повітряну тривогу. Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що російська армія атакує місто і б'є по житлових будинках та острові Хортиця. Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку.

Незабаром у Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети. Кількість постраждалих постійно зростала. Незабаром стало відомо про смерть одного із постраждалих. За підсумками рятувальної операції, яку було завершено цього ж дня, 22 березня, в результаті російського удару постраждали 34 особи, 29 госпіталізовано, з них 3 дітей. Одна людина померла в лікарні. 26 березня стало відомо про смерть ще одного потерпілого.