Фіксуємо зростання кількості військових РФ, а фахових медиків у Сєвєродонецьку нема, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

"Населення з Рубіжного та Кремінної переселяють в Сєвєродонецьк як до більш безпечного міста", - йдеться у заяві.

Стрюк зазначив, що у самому Сєвєродонецьку збільшилася кількість військових РФ. Фактично місто тиловою базою, на яку орієнтуються навколишні територіальні громади.

"Рівень медицини окупованого Сєвєродонецька - звернення до терапевта, якому понад 80 років. Кваліфікованих кадрів загарбникам не вистачає", - додав глава міста.

За його словами, ціни в магазинах міста вдвічі-втричі вищі, ніж в інших населених пунктах. В окупованому місті проживає майже 10 тисяч людей.