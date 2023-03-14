Фіксуємо зростання кількості військових РФ, а фахових медиків у Сєвєродонецьку нема, - мер
В окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) продовжує збільшуватись кількість російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сєвєродонецька Олександра Стрюка.
"Населення з Рубіжного та Кремінної переселяють в Сєвєродонецьк як до більш безпечного міста", - йдеться у заяві.
Стрюк зазначив, що у самому Сєвєродонецьку збільшилася кількість військових РФ. Фактично місто тиловою базою, на яку орієнтуються навколишні територіальні громади.
"Рівень медицини окупованого Сєвєродонецька - звернення до терапевта, якому понад 80 років. Кваліфікованих кадрів загарбникам не вистачає", - додав глава міста.
За його словами, ціни в магазинах міста вдвічі-втричі вищі, ніж в інших населених пунктах. В окупованому місті проживає майже 10 тисяч людей.
Нагадаємо, що російські окупанти повністю зруйнували каналізацію у місті Сєвєродонецьк. Вони також пошкодили підстанції та водопровід.
Російські військові та колаборанти активно використовують тимчасово окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне Луганської області як свої тилові бази.
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