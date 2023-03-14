Фиксируем прирост количества военных РФ, а профессиональных медиков в Северодонецке нет, - мэр
В оккупированном Северодонецке (Луганская область) продолжает увеличиваться количество российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.
"Население из Рубежного и Кременной переселяют в Северодонецк как в более безопасный город", - говорится в заявлении.
Стрюк отметил, что в самом Северодонецке увеличилось количество военных РФ. Фактически город тыловой базой, на которую ориентируются окружающие территориальные общины.
"Уровень медицины оккупированного Северодонецка - обращение к терапевту, которому более 80 лет. Квалифицированных кадров захватчикам не хватает", - добавил глава города.
По его словам, цены в магазинах города в два-три раза выше, чем в других населенных пунктах. В оккупированном городе проживает около 10 тысяч человек.
Напомним, что российские оккупанты полностью разрушили канализацию в городе Северодонецк. Они также повредили подстанции и водопровод.
Российские военные и коллаборанты активно используют временно оккупированные Северодонецк, Лисичанск и Рубежное Луганской области в качестве своих тыловых баз.
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