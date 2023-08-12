Фіксований курс гривні до долара скасують. Яку заміну готує НБУ та що буде з валютою

Фіксований курс гривні до долара США в Україні діє вже 18-й місяць. В перший день повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2022 року він був встановлений на рівні 29,25 грн за 1 доллар.

Тоді ж було введено ряд обмежень на проведення валютних операцій, які мали зберегти стабільність ринку в умовах воєнного стану. Зокрема, було обмежено курс продажу готівки та об’єм зняття валюти з рахунків.

В липні минулого року офіційний курс підвищили майже на чверть - до 36,57 грн за доллар. В НБУ тоді заявили, що ситуація в економіці за 5 місяців змінилася, а тому старий курс вже не відповідає реаліям, він втратив роль "якоря для очікувань".

Новий курс діє вже більше року, і ситуація в економіці за цей період теж змінилася. Валютні резерви вийшли на історичний максимум, перетнув показник у 41 млрд доларів. Уповільнення інфляції відбувається швидше, ніж очікувалось. У червні вона знизилася до 12,8% у річному вимірі, а загалом за підсумками першого півріччя – більш ніж удвічі. Якщо в травні річну інфляцію очікували на рівні 14,8%, то зараз в НБУ сподівається на зростання цін до 10,6%. Облікова ставка в липні була знижена вперше за більше ніж рік - з 25% до 22%.

В цих умовах Нацбанк готується відмовитись від фіксованого курсу, який вводили як тимчасовий захід, і перейти до гнучкого обмінного курсу. “Фіксований курс та жорсткі адміністративні обмеження є оптимальними лише у обмеженій часовій перспективі, адже з часом призводять до поступової деградації бізнес-моделей та систем ризик-менеджменту, стимулюють накопичення валютних ризиків. На противагу цьому більша гнучкість курсу є додатковим інструментом для адаптації економіки до зміни внутрішніх і зовнішніх умов”, - зазначили в НБУ у коментарі РБК-Україна.

Перехід на гнучкий курс передбачений Стратегією пом'якшення валютних обмежень, яка була оприлюднена на початку липня. Перехід на нього можливий лише за визначених умов. “У міру формування належних макроекономічних і фінансових передумов Національний банк відійде від фіксації офіційного курсу до більшої гнучкості обмінного курсу, коливання якого мають відображати зміни попиту та пропозиції валюти на ринку”, - йдеться у коментарі Нацбанку. Разом з цим, НБУ обмежуватиме коливання курсу, використовуючи як інструмент інтервенцій, так і коригуючі запроваджені валютні обмеження.

Чи є умови для переходу на гнучке курсоутворення?

Строки переходу до гнучкого курсоутворення НБУ не називає, зазначаючи, що це відбудеться “у перспективі”. Стратегія пом’якшення дійсно не передбачає строків зміни курсової політики - це пов’язано лише з макроекономічними передумовами, до яких відноситься інфляційні очікування, рівень резервів та банківські ставки, у тому числі і облікова.

“Протягом останніх місяців є суттєвий прогрес за всіма цими напрямами, однак не всі передумови сформовані повною мірою. Крім того, переходу до більшої гнучкості курсу передуватиме грунтовна підготовча робота”, - зазначили в регуляторі.

Експерти, з якими спілкувалось РБК-Україна, вважають, що більшість передумов для переходу на гнучке курсоутворення без особливих ризиків, дійсно є. Причому такий перехід можна зробити навіть до кінця літа.

Голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що гривня на сьогоднішній день оцінена більш-менш адекватно, якщо порівнювати, наприклад, тенденції інфляції в Україна та США.

Що НБУ має на увазі, кажучи, що не всі передумови сформовані у повній мірі, точно визначити важко, заявив експерт. Але мова, на його думку, може йти про поки високі ставки по кредитам і депозитам. “Якщо говорити про різницю ставок в доларі і гривні, то стабільний курс підтримується високими ставками по гривневим активам. Це штучна підтримка, але вона необхідна зараз”, - зазначив Паращій. Він прогнозує, що ставки по депозитам можуть бути знижені після зниження облікової ставки. “Кредитні ставки теж мають знизитись, але банки добровільно не будуть це робити. Хоча це може відбуватися після переговорів з позичальниками”, - зазначив експерт.

Ще він припускає, що відсутністю передумов НБУ може вважати поки що невизначеність з фінансуванням бюджету до кінця року з боку деяких міжнародних партнерів. Зокрема США ще не приняли офіційного рішення про виділення коштів з жовтня.

Поки фінансування від Вашингтону йде, але бюджетний рік в США закінчується у вересні. І для подальшого виділення грошей має бути затверджено новий бюджет. “США поки дають гроші, але що буде з жовтня, поки розуміння нема. Є така невизначеність і є ризик, що доведеться шукати додаткові ресурси, щоб покривати дефіцит. Це той ризик, який поки що не закритий”, - зазначив Паращій. На сьогоднішній день Адміністрація США лише подала запит в Конгрес на додаткове фінансування для України на четвертий квартал 2023 року в розмірі 20,56 млрд.доларів.

Що означає гнучкий курс?

Скасовуючи фіксований курс, теоретично можна вводити вільно плаваючий чи гнучкий курс. Перший передбачає курсоутворення на ринку без жодного втручання регулятора. Тобто НБУ не робить ніяких інтервенцій для коригування коливань. Цього наразі робити не планують. Плаваючий курс - останній етап стратегії. Відповідно до меморандума з Міжнародним валютним фондом, його можуть впроваджувати після завершення війни.

Гнучкий курс, до якого планує перейти Нацбанк, буде передбачати контроль і при необхідності, коригування ситуації на ринку. “НБУ обмежуватиме коливання курсу та залишатиметься важливим гравцем на валютному ринку, використовуючи як інструмент інтервенцій, так і коригуючі запроваджені валютні обмеження”, - зазначено в коментарі НБУ. Причому коливання будуть дуже обмеженими, зазначив заступник правління НБУ Юрій Гелетій в коментарі Bloomberg. Фактично, такий курс можна буде назвати обмежено гнучким.

В НБУ підкреслюють, що зміна курсового режиму буде проходити поступово, при цьому, НБУ не припинить контролювати ситуацію на ринку. “НБУ і надалі буде присутній на ринку з інтервенціями. Мета – зберегти стійкість валютного ринку та економіки загалом, водночас підвищивши їх адаптивність. На наступних етапах Національний банк поступово дозволятиме все більшу курсову гнучкість, але з урахуванням необхідності збереження довіри до гривні та дій Національного банку з досягнення інфляційних цілей”, - повідомили в регуляторі.

Рівень гнучкості на першому етапі хоч і буде невеликим, але його рамки визначені не будуть, остільки якщо коридор буде якось обмежений, ринок одразу вийде на максимальне значення, вважає глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. Тобто НБУ буде зберігати максимальну невизначеність з приводу конкретних цифр.

“Коридор - це точно не те, що вони збираються робити. Я дуже сумніваюсь, що вони даватимуть будь який орієнтир по значенню курсу і чи динаміку девальвації”, - зазначив Вавріщук.

Він впевнений, якщо буде навіть якійсь умовний коридор без оголошення граничних показників, ринок вже за декілька тижнів зрозуміє, який рівень курсу Нацбанк вважає надмірним.

"Скоріше буде перехід до гнучкого курсу таким чином, щоб дозволяти гривні поступово укріплюватися і девальвувати. І головне завдання НБУ буде в тому, щоб ринок не розумів, наскільки швидко і до якого рівня НБУ дозволить гривні девальвувати, щоб не спровокувати ажіотажного попиту на валюту і не витрачати надмірні обсяги резервів для збиття ажіотажу”, - зазначив експерт.

Регулювати ринок НБУ буде шляхом інтервенцій, при цьому бажано, щоб їх розміри не змінювався. Зараз дефіцит на ринку 1,7–2 млрд гривень на місяць. Якщо в такій ситуації відпустити курс, то гривня піде в неконтрольовану девальвацію, вважає Вавріщук.

"Тому очевидно, що на початкових етапах буде зберігатись той же рівень інтервенцій на місяць, чи квартал, просто логіка буде змінена”, - зазначив експерт.

Якщо зараз розмір інтервенцій відповідає нестачі валюти, то під час гнучкого курсоутворення вони будуть рівномірними і саме через це гривня буде трошки девальвувати, укріплюватися чи залишатися на тому ж рівні. "По місяцю ми вийдемо на ті ж самі 2 млрд доларів (інтервенцій - ред.), але в межах кожного дня будуть ситуації, коли ринок матиме і дефіцит, і профіцит валюти і курс буде коливатися. Тут головне для НБУ, виходячи з їх заяв, досягти ситуації, коли ринок має певну волатильність і курс змінюється в обидва боки”, - зазначив Ваврищук.

Паращій припускає, що на першому етапі для коливань курсу буде встановлено невеликий неформальний коридор приблизно в плюс-мінус 30 копійок до поточного курсу. Саме в цьому коридорі курс і буде змінюватись.

Щодо строків зміни курсової політики, то НБУ із зрозумілих причин їх не називає. Але експерти вважають, що це треба робити чи вже найближчий час, можливо, навіть до кінця літа, чи вже навесні. Взимку, враховуючи можливе загострення ситуації через активізацію обстрілів, такий крок буде дуже ризикованім.

“Це треба робити чи максимально швидко - до кінця літа, щоб був час все протестувати і виправити помилки. Не можна робити такий перехід пізніше жовтня, оскільки на ринку почнеться складний період. Ризиків на четвертий квартал досить багато. Або другий варіант - вже в березні наступного року”, - зазначив Вавріщук.

Паращій дотримується такої ж думки - або зараз, або навесні. Але в будь якому разі перехід має робитись обережно, оскільки курсова стабільність - це зараз майже чи не єдиний острівок стабільності, який залишився в умовах війни, і різкі рухи у такій ситуації робити нерозумно.

Окрім цього, підвищення курсу іноземної валюти в процесі коливань після введення гнучкого курсоутворення може покращити наповнення держбюджету. Обсяг залучених коштів в гривневому еквіваленті від державних запозичень в валюті зросте, зазначили РБК-Україна в Міністерстві фінансів. Збільшаться надходження від податків і митних зборів, що полегшить виконання соціальних зобов'язань. Разом з цим, зросте і обсяг платежів за борговими зобов’язаннями у іноземній валюті. Але ці платежі відносно незначні у порівнянні з запозиченнями. Тому ефект для бюджету буде позитивним, і він може проявитися вже цьогоріч, якщо рішення про введення гнучкого курсу приймуть в найближчий час.