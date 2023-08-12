Фиксированный курс гривны к доллару отменят. Какую замену готовит НБУ и что будет с валютой

Фиксированный курс гривны к доллару США в Украине действует уже 18-й месяц. В первый день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года он был установлен на уровне 29,25 грн. за 1 доллар.

Тогда же был введен ряд ограничений на проведение валютных операций, которые должны были сохранить стабильность рынка в условиях военного положения. В частности, был ограничен курс продажи наличных и объем снятия валюты со счетов.

В июле прошлого года официальный курс повысили почти на четверть – до 36,57 грн за доллар. В НБУ тогда заявили, что ситуация в экономике за 5 месяцев изменилась, поэтому старый курс уже не соответствует реалиям, он потерял роль "якоря для ожиданий".

Новый курс действует уже больше года, и ситуация в экономике за этот период тоже изменилась. Валютные резервы вышли на исторический максимум, перевысив показатель в 41 млрд долларов. Замедление инфляции происходит быстрее, чем ожидалось. В июне она снизилась до 12,8% в годовом измерении, а всего по итогам первого полугодия – более чем вдвое. Если в мае годовую инфляцию ожидали на уровне 14,8%, то сейчас НБУ надеется на рост цен до 10,6%. Учетная ставка в июле была снижена впервые за более года - с 25% до 22%.

В этих условиях Нацбанк готовится отказаться от фиксированного курса, введенного как временная мера, и перейти к гибкому обменному курсу. "Фиксированный курс и жесткие административные ограничения оптимальны только в ограниченной временной перспективе, поскольку со временем приводят к постепенной деградации бизнес-моделей и систем риск-менеджмента, стимулируют накопление валютных рисков. В противовес этому, большая гибкость курса является дополнительным инструментом для адаптации экономики к изменению внутренних и внешних условий”, - отметили в НБУ в комментарии РБК-Украина.

Переход на гибкий курс предусмотрен Стратегией смягчения валютных ограничений, обнародованной в начале июля. Переход на него возможен только в определенных условиях. "По мере формирования надлежащих макроэкономических и финансовых предпосылок Национальный банк отойдет от фиксации официального курса к большей гибкости обменного курса, колебания которого должны отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке", - говорится в комментарии Нацбанка. При этом НБУ будет ограничивать колебания курса, используя как инструмент интервенций, так и корректирующие введенные валютные ограничения.

Есть ли условия для перехода на гибкое курсообразование?

Сроки перехода к гибкому курсообразованию НБУ не называет, отмечая, что это произойдет "в перспективе". Стратегия смягчения действительно не предусматривает сроков изменения курсовой политики - это связано только с макроэкономическими предпосылками, к которым относятся инфляционные ожидания, уровень резервов и банковские ставки, в том числе и учетная.

“В последние месяцы существенный прогресс по всем этим направлениям, однако не все предпосылки сформированы в полной мере. Кроме того, переходу к большей гибкости курса предшествует основательная подготовительная работа”, - отметили в регуляторе.

Эксперты, с которыми общалось РБК-Украина, считают, что большинство предпосылок для перехода на гибкое курсообразование без особых рисков, действительно есть. Причем такой переход можно провести даже до конца лета.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что гривна на сегодняшний день оценена более-менее адекватно, если сравнивать, например, тенденции инфляции в Украине и США.

Что НБУ подразумевает, говоря, что не все предпосылки сформированы в полной мере, точно определить сложно, заявил эксперт. Но речь, по его мнению, может идти о пока еще высоких ставках по кредитам и депозитам. “Если говорить о разнице ставок в долларе и гривне, то стабильный курс поддерживается высокими ставками по гривневым активам. Это искусственная поддержка, но она необходима сейчас”, - отметил Паращий. Он прогнозирует, что ставки по депозитам могут быть снижены после снижения учетной ставки . “Кредитные ставки должны снизиться, но банки добровольно не будут это делать. Хотя это может происходить после переговоров с заемщиками”, – отметил эксперт.

Еще он допускает, что отсутствием предпосылок НБУ может считать пока еще неопределенность с финансированием бюджета до конца года со стороны некоторых международных партнеров. В частности, США еще не приняли официального решения о выделении средств с октября.

Пока финансирование от Вашингтона идет, но бюджетный год в США истекает в сентябре. И для дальнейшего выделения денег должен быть утвержден новый бюджет. “США пока дают деньги, но что будет с октября, пока понимания нет. Есть такая неопределенность и риск, что придется искать дополнительные ресурсы, чтобы покрывать дефицит. Это тот риск, который пока не закрыт”, - отметил Паращий. На сегодняшний день Администрация США подала запрос в Конгресс на дополнительное финансирование для Украины на четвертый квартал 2023 года в размере 20,56 млрд. долларов.

Что означает гибкий курс?

Отменяя фиксированный курс, теоретически можно вводить свободно плавающий или гибкий курс. Первый предполагает курсообразование на рынке без вмешательства регулятора. То есть, НБУ не проводит никаких интервенций для корректировки колебаний. Этого пока делать не планируют. Плавающий курс – последний этап стратегии. Согласно меморандуму с Международным валютным фондом, его могут ввести после завершения войны.

Гибкий курс, к которому планирует перейти Нацбанк, будет предусматривать контроль и при необходимости корректировку ситуации на рынке. "НБУ будет ограничивать колебания курса и оставаться важным игроком на валютном рынке, используя как инструмент интервенций, так и корректирующие введенные валютные ограничения", - отмечается в комментарии НБУ. Причем колебания будут очень ограничены, отметил заместитель правления НБУ Юрий Гелетий в комментарии Bloomberg. Фактически, такой курс можно назвать ограниченно гибким.

В НБУ подчеркивают, что изменение курсового режима будет проходить постепенно, при этом, НБУ не перестанет контролировать ситуацию на рынке. “НБУ и дальше будет присутствовать на рынке с интервенциями. Цель – сохранить устойчивость валютного рынка и экономики в целом, одновременно повысив их адаптивность. На следующих этапах Национальный банк будет постепенно позволять все большую курсовую гибкость, но с учетом необходимости сохранения доверия к гривне и действий Национального банка по достижению инфляционных целей”, - сообщили в регуляторе.

Уровень гибкости на первом этапе хоть и будет небольшим, но его рамки определены не будут, поскольку если коридор будет как-то ограничен, рынок сразу выйдет на максимальное значение, считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. То есть НБУ будет сохранять максимальную неопределенность по поводу конкретных цифр.

"Коридор - это точно не то, что они собираются делать. Я очень сомневаюсь, что они будут давать любой ориентир по значению курса или динамику девальвации”, - отметил Ваврищук.

Он уверен, если даже будет какой-то условный коридор без объявления предельных значений, рынок уже через несколько недель поймет, какой уровень курса Нацбанк считает чрезмерным.

"Скорее будет переход к гибкому курсу таким образом, чтобы позволять гривне постепенно укрепляться и девальвировать. И главная задача НБУ будет в том, чтобы рынок не понимал, насколько быстро и до какого уровня НБУ позволит гривне девальвировать, чтобы не спровоцировать ажиотажный спрос на валюту и не тратить чрезмерные объемы резервов, чтоб унять ажиотажа”, - отметил эксперт.

Регулировать рынок НБУ будет путём интервенций, при этом желательно, чтобы их размеры не менялись. Сейчас дефицит на рынке 1,7-2 млрд. гривен в месяц. Если в такой ситуации отпустить курс, то гривна уйдет в неконтролируемую девальвацию, считает Ваврищук.

"Поэтому очевидно, что на начальных этапах будет сохраняться тот же уровень интервенций в месяц или квартал просто логика будет изменена", - отметил эксперт.

Если сейчас размер интервенций соответствует нехватке валюты, то во время гибкого курсообразования они будут равномерными и именно поэтому гривна будет немного девальвировать, укрепляться или оставаться на том же уровне. "По месяцу мы выйдем на те же 2 млрд долларов (интервенций - ред.), но в пределах каждого дня будут ситуации, когда рынок будет и дефицит, и профицит валюты и курс будет колебаться. Здесь главное для НБУ, исходя из их заявлений , достичь ситуации, когда рынок имеет определенную волатильность и курс меняется в обе стороны”, - отметил Ваврищук.

Паращей предполагает, что на первом этапе для колебаний курса будет установлен небольшой неформальный коридор примерно в плюс-минус 30 копеек к текущему курсу. Именно в этом коридоре курс и будет меняться.

Что касается сроков смены курсовой политики, то НБУ по понятным причинам их не называет. Но эксперты считают, что это нужно делать или уже в ближайшее время, возможно, даже до конца лета или уже весной. Зимой, учитывая возможное обострение ситуации из-за активизации обстрелов, такой шаг будет рискованным.

“Это нужно делать максимально быстро - до конца лета, чтобы было время все протестовать и исправить ошибки. Нельзя совершать такой переход позже октября, поскольку на рынке начнется сложный период. Рисков на четвертый квартал достаточно много. Или второй вариант – уже в марте следующего года”, - отметил Ваврищук.

Паращей придерживается такого же мнения – либо сейчас, либо весной. Но в любом случае переход должен делаться осторожно, поскольку курсовая стабильность - это сейчас практически единственный островок стабильности, оставшийся в условиях войны, и резкие движения в такой ситуации делать глупо.

Кроме того, повышение курса иностранной валюты в процессе колебаний после введения гибкого курсообразования может улучшить наполнение госбюджета. Объем привлеченных средств в гривневом эквиваленте от государственных заимствований в валюте вырастет, отметили в Министерстве финансов. Увеличатся поступления от налогов и таможенных пошлин, что облегчит исполнение социальных обязательств. Вместе с этим возрастет и объем платежей по долговым обязательствам в иностранной валюте. Но эти платежи относительно незначительны по сравнению с заимствованиями. Поэтому эффект для бюджета будет положительным, и он может проявиться уже в этом году, если решение о введении гибкого курса будет принято в ближайшее время.