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Фиксировал информацию для врага. Военные уничтожили беспилотник оккупанта

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 16:06
Фиксировал информацию для врага. Военные уничтожили беспилотник оккупанта Фото: военные уничтожили беспилотник оккупанта (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Военные Украины сбили вражеский беспилотник. Аппарат фиксировал информацию о наших защитниках врагу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Специалисты ПВО одной из бригад оперативное командование "Север" метко обезвредили вражеский российский БПЛА, который фиксировал информацию для врага. Верьте в своих защитников! Они - сверхмощные! Север выстоит!",- пишет пресс-служба.

Фиксировал информацию для врага. Военные уничтожили беспилотник оккупанта

Фото: военные уничтожили беспилотник оккупанта (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаевской области наши военные сбили четыре вражеских вертолета.

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