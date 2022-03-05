ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фіксував інформацію для ворога. Військові знищили безпілотник окупанта

Новость на русском →
Субота 05 березня 2022 16:06
Фіксував інформацію для ворога. Військові знищили безпілотник окупанта Фото: військові знищили безпілотник окупанта (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Військові України збили ворожий безпілотник. Апарат фіксував інформацію про наших захисників ворогові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"Фахівці ППО однієї з бригад Оперативне командування "Північ" влучно знешкодили ворожий російський БПЛА, який фіксував інформацію для ворога. Вірте у своїх захисників! Вони - надпотужні! Північ вистоїть!", - пише пресслужба.

Фіксував інформацію для ворога. Військові знищили безпілотник окупанта

Фото: військові знищили безпілотник окупанта (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Миколаївській області наші військові збили чотири ворожих вертольоти.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна