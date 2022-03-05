Фіксував інформацію для ворога. Військові знищили безпілотник окупанта
Військові України збили ворожий безпілотник. Апарат фіксував інформацію про наших захисників ворогові.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
"Фахівці ППО однієї з бригад Оперативне командування "Північ" влучно знешкодили ворожий російський БПЛА, який фіксував інформацію для ворога. Вірте у своїх захисників! Вони - надпотужні! Північ вистоїть!", - пише пресслужба.
Фото: військові знищили безпілотник окупанта (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Миколаївській області наші військові збили чотири ворожих вертольоти.
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