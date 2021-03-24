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Для фіксації злочинів влади в Білорусі створили міжнародну платформу

Новость на русском → Світ, Середа 24 березня 2021 11:40
Для фіксації злочинів влади в Білорусі створили міжнародну платформу Фото: протести в Білорусі (twitter.com BelDiasporaAt)
Автор: Андрій Василюк

24 березня 2021 року створено Міжнародну платформу підзвітності щодо Білорусі (International Accountability Platform for Belarus - IAPB), яка здійснюватиме систематичне документування порушень прав людини в Білорусі та збиратиме докази. Ініціативу підтримали 19 країн світу.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Латвії.

IAPB очолюватимуть та координуватимуть неурядові організації - DIGNITY (Копенгаген), REDRESS (Лондон), "Вясна" (Мінськ) та Міжнародний комітет з розслідування тортур у Білорусі (Мінськ).

Мета платформи - збирати та зберігати безпечним та способом об'єктивну інформацію та докази порушення прав людини в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року. Зібрані факти можуть стати в пригоді у майбутніх кримінальних розслідуваннях щодо притягнення до відповідальності винних у скоєних злочинах.

Отримані докази будуть передані до розслідувального механізму ООН.

Роботу платформи підтримає низка країн світу: Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Великобританія та Сполучені Штати Америки.

"Починаючи з виборів 2020 року, неурядові організації Латвії надають підтримку жертвам політичних переслідувань та репресій. Докази, зібрані латвійськими НУО про порушення прав людини та випадки катувань, також будуть передані платформі", - йдеться в повідомленні латвійського МЗС.

Нагадаємо, місії Євросоюзу та США в ОБСЄ підтримали пропозицію лідера білоруської опозиції Світлани Тихановской про проведення мирних переговорів між владою Білорусі та опозицією. Переговори повинні відбутися при міжнародному посередництві.

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