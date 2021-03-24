Для фіксації злочинів влади в Білорусі створили міжнародну платформу

24 березня 2021 року створено Міжнародну платформу підзвітності щодо Білорусі (International Accountability Platform for Belarus - IAPB), яка здійснюватиме систематичне документування порушень прав людини в Білорусі та збиратиме докази. Ініціативу підтримали 19 країн світу.

IAPB очолюватимуть та координуватимуть неурядові організації - DIGNITY (Копенгаген), REDRESS (Лондон), "Вясна" (Мінськ) та Міжнародний комітет з розслідування тортур у Білорусі (Мінськ).

Мета платформи - збирати та зберігати безпечним та способом об'єктивну інформацію та докази порушення прав людини в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року. Зібрані факти можуть стати в пригоді у майбутніх кримінальних розслідуваннях щодо притягнення до відповідальності винних у скоєних злочинах.

Отримані докази будуть передані до розслідувального механізму ООН.

Роботу платформи підтримає низка країн світу: Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Великобританія та Сполучені Штати Америки.

"Починаючи з виборів 2020 року, неурядові організації Латвії надають підтримку жертвам політичних переслідувань та репресій. Докази, зібрані латвійськими НУО про порушення прав людини та випадки катувань, також будуть передані платформі", - йдеться в повідомленні латвійського МЗС.