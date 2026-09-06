Фігуранту справи "Карфаген" Кропиві просять заставу в 200 млн гривень

Деталі клопотання

САП подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергію Кропиві.

Під час засідання сторона обвинувачення звернулася до суду з проханням застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі його застосування прокурори наполягають на альтернативній заставі у розмірі 200 млн грн.