Фигуранту дела "Карфаген" Кропивые просят залог в 200 млн гривен

Детали ходатайства

САП подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения заместителю начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергею Крапиве.

Во время заседания сторона обвинения обратилась в суд с просьбой применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В случае его применения прокуроры настаивают на альтернативном залоге в размере 200 млн. грн.