Фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Крыма

Трех фигурантов красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир" 15 января вывезли из симферопольского СИЗО в колонию Краснодара (Россия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Сообщается, что конечный пункт этапирования трех фигурантов - Ростов-на-Дону, где в Южном окружном военном суде в Емирусеинова, Абхаирова и Абдулганиева запланированы судебные заседания по существу. Следующее заседание - 20 января.

"Я попытался осуществить сегодня передачи Рустему Емирусеинову, Арсену Абхаирову, Эскендеру Абдулганиеву, но у меня ее не приняли, аргументируя это тем, что в СИЗО №1 таких на сегодняшний день нет. Выбыли. Куда точно - мне неизвестно", - сказал друг семьи арестованных Сервер Каймаканов.

Известно, российские официальные органы публично не комментируют этапирование фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года суд в России продлил на полгода арест фигурантам красногвардейской "дела Хизб ут-Тахрир" - до 13 июня 2020 года.

Напомним, в ноябре подконтрольный России "Верховный суд Крыма отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам красногвардейской "дела Хизб ут-Тахрир". Тогда под стражей оставили Рустема Емирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева до 13 января.

Как сообщало РБК-Украина, ранее так называемый "суд в Крыму продлил арест 7 фигурантам второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир". Аким Бекиров, Яшар Муединов, Абдуллаев Иззет, Асан Янык, Сервет Газиев, Меджи Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров будут находиться под арестом до 15 февраля 2020 года.