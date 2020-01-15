Фігурантів червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Криму

Трьох фігурантів червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір" 15 січня вивезли з сімферопольського СІЗО в колонію Краснодара (Росія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначається, що кінцевий пункт етапування трьох фігурантів - Ростов-на-Дону, де в Південному окружному військовому суді у Емірусеінова, Абхаірова і Абдулганієва заплановані судові засідання по суті. Наступне засідання - 20 січня.

"Я спробував здійснити сьогодні передачі Рустему Емірусеінову, Арсену Абхаірову, Ескендеру Абдулганієву, але у мене її не прийняли, аргументуючи це тим, що в СІЗО №1 таких на сьогоднішній день немає. Вибули. Куди точно - мені невідомо", - сказав друг родин заарештованих Сервер Каймаканов.

Відомо, російські офіційні органи публічно не коментують етапування фігурантів справи.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2019 року суд в Росії продовжив на пів року арешт фігурантів червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" - до 13 червня 2020 року.

Нагадаємо, у листопаді підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" відхилив апеляцію на продовження арешту фігурантам червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір". Тоді під вартою залишили Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва до 13 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше так званий "суд" у Криму продовжив арешт 7 фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Акім Бекіров, Яшар Муєдінов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яник, Сервет Газієв, Меджі Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров будуть перебувати під арештом до 15 лютого 2020 року.