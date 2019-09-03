Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапируют в Ростов-на-Дону

Фото: Сейран Салиев (crimea-news.info)

Родственники надеются, что мировое сообщество заставит Россию освободить невинно посаженых

Фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" готовят к этапированию из Крыма в Ростов-на-Дону. Об этом сообщили родные политзаключенных в видео, размещенном на Facebook "Крымской солидарности".

По словам матери политзаключенного Сейрана Салиева, Россия своими судами над крымскими мусульманами продолжает в Крыму "37-й год".

"По-прежнему нас "тройки" судят... Получается "37-й год", когда насильно сажали, в ГУЛАГ отправляли, выселяли - то же самое, только термины используют другие. Раньше было клеймо "враг народа", сейчас - "диверсант", "террорист", "вымогатель", - говорит Зодіе Салиева.

Супруга второго заключенного Майе Мустафаева заявила, что терроризм - тяжкое обвинение, и ее муж абсолютно не причастен к данному преступлению.

"Сервер (Мустафаев - ред) уже на протяжении полутора лет находится в Симферопольском СИЗО. Для меня и наших детей это тяжелое время. Когда его увели из дома, это был шок... Сейчас мы узнали, что на днях его должны этапировать в Ростов, то есть он будет еще дальше от нас", - рассказала супруга Сервера Мустафаева.

ВТОРОЙ БАХЧИСАРАЙСКОЙ ГРУППЕ ПО «ДЕЛУ ХИЗБ УТ-ТАХРИР» ПРЕДСТОИТ ЭТАП В РОСТОВ-НА-ДОНУ Супруга Сервера Мустафаева и мать Сейрана Салиева дали комментарии о предстоящем этапе. Опубліковано Крымская солидарность Вівторок, 3 вересня 2019 р.



Родственники арестованных надеются, что "мировое сообщество заставит Россию освободить невинно посаженых детей, некоторые из которых уже по четыре года сидят".

Напомним, ранее фигурантов первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", крымскотатарских активистов Энвера Мамутова и Ремзи Меметова, которые были незаконно осуждены в России, этапировали в колонию Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд России 26 августа продлил арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" на шесть месяцев.

