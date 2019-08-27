ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" удерживают в спецблоке СИЗО

Новости » Политика    27.08.2019 - 11:43
Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" удерживают в спецблоке СИЗО
Фото: Сейран Салиев (crimea-news.info)

Адвокат сообщил, что его поместили туда сразу после предыдущего судебного заседания

Фигурант второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сейран Салиев уже три недели находится в спецблоке СИЗО. Об этом в заявил его адвокат Маммет Мамбетов в Facebook.

Адвокат сообщил, что его поместили туда сразу после предыдущего судебного заседания, которое состоялось 2 августа в Верховном суде Крыма, где ему также продлили меру пресечения.

"Сейран убежден, что такая мера была применена в отношении него как некая расправа за его позицию в судебном процессе, где он подчеркнул, что согласно IV Женевской конвенции его уголовное преследование - это преступление. Я, как защитник, также расцениваю это как некое давление на моего доверителя исключительно за выбранную для защиты правовую позицию", - написал Мамбетов.

Напомним, 26 августа один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", крымскотатарский активист Билял Адилов, объявил о прекращении ранее объявленной сухой голодовки, поскольку ему улучшили условия содержания.

Как писало РБК-Украина, российский суд продлил меру пресечения второй симферопольской группе по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир". Заседание суда в отношении Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Биляла Адилова состоялось в понедельник, 12 августа.

В России 8 фигурантам второго "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест на полгода Дело Хизб ут-Тахрир: Адилов прекратил голодовку
Новости Украины Хизб ут-Тахрир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь