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В России 8 фигурантам второго "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест на полгода

Новости » Политика    27.08.2019 - 06:19
В России 8 фигурантам второго "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест на полгода
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Суд отказал во всех ходатайствах защиты

Северо-Кавказский окружной военный суд России 26 августа продлил арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" на шесть месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Адвокат Алексей Ладин рассказал, что Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года.

Первое предварительное заседание по данному делу проходило по видеоконференцсвязи из суда в Ростове-на-Дону с Симферопольским СИЗО №1, где находились обвиняемые, а их адвокаты участвовали в заседании из Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе.

"Суд отказал во всех ходатайствах защиты: о прекращении уголовного дела, о возврате дела прокурору, поскольку обвинение не конкретизировано; о применении (к подзащитным, - ред.) четвертой Женевской конвенции. Зато судья по собственной инициативе продлил всем подзащитным на шесть месяцев арест в СИЗО", - рассказал адвокат.

Следующее заседание, на котором уголовное дело начнут рассматривать по существу, назначено на 3 сентября, до этого времени, по словам адвоката, всех обвиняемых этапируют в СИЗО Ростова-на-Дону.

Напомним, 26 августа один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", крымскотатарский активист Билял Адилов, объявил о прекращении ранее объявленной сухой голодовки, поскольку ему улучшили условия содержания.

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