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Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапують в Ростов-на-Дону

Новини » Політика    03.09.2019 - 20:49
Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапують в Ростов-на-Дону
Фото: Сейран Салієв (crimea-news.info)

Родичі сподіваються, що світове співтовариство примусить Росію звільнити невинно посаджених

Фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" готують до етапування з Криму в Ростов-на-Дону. Про це повідомили рідні політв'язнів у відео, розміщеному на Facebook "Кримської солідарності".

За словами матері політв'язня Сейрана Салієва, Росія своїми судами над кримськими мусульманами продовжує в Криму "37-й рік".

"Як і раніше нас "трійки" судять... Виходить "37-й рік", коли насильно саджали, відправляли в ГУЛАГ, виселяли - те ж саме, тільки терміни використовують інші. Раніше було клеймо "ворог народу", зараз - "диверсант", "терорист", "вимагач", - говорить Зодіе Салієва.

Дружина другого укладеного Майе Мустафаєва заявила, що тероризм - тяжке обвинувачення, і її чоловік абсолютно не причетний до даного злочину.

"Сервер (Мустафаєв - ред) вже протягом півтора років перебуває в Сімферопольському СІЗО. Для мене і наших дітей це важкий час. Коли його забрали з дому, це був шок... Зараз ми дізналися, що днями його повинні етапувати в Ростов, тобто він буде ще далі від нас", - розповіла дружина Сервера Мустафаєва.

ДРУГИЙ БАХЧИСАРАЙСЬКОЇ ГРУПИ ПО «СПРАВІ ХІЗБ УТ-ТАХРІР» ЧЕКАЄ ЕТАП В РОСТОВ-НА-ДОНУ Дружина Сервера Мустафаєва і мати Сейрана Салієва дали коментарі про майбутній етапі.

Опубліковано Кримська солідарність Вівторок, 3 вересня 2019 р.


Родичі заарештованих сподіваються, що "світове співтовариство примусить Росію звільнити невинно посаджених дітей, деякі з яких вже чотири роки сидять".

Нагадаємо, раніше фігурантів першої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", кримськотатарських активістів Енвера Мамутова і Ремзі Меметова, які були незаконно засуджені в Росії, етапували в колонію Ставропольського краю.

Раніше повідомлялося, що Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії 26 серпня продовжив арешт вісьмом фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" на шість місяців.

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